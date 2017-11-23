В апреле пройдет благотворительный забег в поддержку малыша с диагнозом СМА-1

Основной задачей акции станет привлечение внимания к беде семьи, в которой родился Матвей Куликовский со смертельной болезнью СМА-1.

В воскресенье, 11 апреля, в Северной столице проведут благотворительный автопробег "Матвей живи - Матвей дыши". Организаторы хотят привлечь внимание людей к несчастью семьи Матвея Куликовского - ребенок родился со смертельным диагнозом СМА-1, а денег на лечение не хватает.

Ребенку может помочь всего одна инъекция, однако ее стоимость составляет 160 млн рублей. Сделать укол нужно, пока ребенку не исполнилось два года. Сейчас возраст мальчика 1 год 3 месяца. Общими усилиями собрали 31% от общей суммы.

Пробег стартует у ТК "Июнь". Маршрут благотворительный акции следующий: ТК Июнь (стоянка с правой стороны возле Макдональдс) – Индустриальный проспект – Заневский проспект – Невский проспект – Литейный проспект – Шпалерная улица – площадь Растрелли (Смольный собор).

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