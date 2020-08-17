Работы на горе приостановлены до нахождения компромисса с экоактивистами.

Двое полицейских пострадали при столкновениях в районе Куштау. Об этом во время оперативного совещания правительства рассказал глава Башкирии Радий Хабиров. Чиновник подчеркнул, что "это станет предметом уголовного разбирательства".

БСК встретило довольно сильное общественное сопротивление со стороны защитников Куштау. Столкновения привели к тому, что пострадали и люди, и сотрудники органов внутренних дел. Это недопустимо, безусловно Радий Хабиров, глава Башкирии

Известно, что инцидент произошел во время акции протеста экологических активистов на шихане Куштау в Ишимбайском районе. В течение нескольких дней местные жители протестовали из-за проекта разработки горы Башкирской содовой компанией. За безопасность проведения мероприятия отвечали представители полиции и ОМОНа.

Хабиров заявил, что на горе приостанавливаются все работы до нахождения компромисса. Он поддержал инициатив эвоактивистов о создании координационного совета по данной проблеме.

Глава Башкирии рассказал об ограничениях при праздновании Курбан-байрама.

Видео: YT / Yakutia com