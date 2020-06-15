Радий Хабиров скорректировал указ о масочном режиме.

В Башкирии разрешили не носить перчатки. Об этом во время оперативного совещания правительства региона рассказал глава Радий Хабиров. Чиновники подкорректировали постановление о масочном режиме на территории республики. Администрация указала на необходимость соблюдать социальную дистанцию и носить медицинские маски в общественных местах. От использования перчаток местные жители могут отказаться.

Прошу подкорректировать с перчатками. Лето и жара, маски сохраняем, но требовать носить перчатки в общественных местах и транспорте это излишне. Внесите в указ Радий Хабиров, глава Башкирии

Напомним, что с 15 июня в Башкирии открываются оборудованные пляжи, а с 22 июня - фитнес-центры. С 29 июня жители региона могут отправиться в местные санатории и посещать спортивные объекты. детские оздоровительные лагеря откроются с 1 июля, а пришкольные - с 3 июля.

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Видео: YouTube / Правительство Республики Башкортостан