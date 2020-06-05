Отметим, "чупакабру" "ловили" уже ни раз. Например, в Индии и в Ленинградской области.

В Башкирии поймали "чупакабру" с красными глазами. Кровожадного хищника небольшого размера обнаружили жители деревни Кузеево Буздякского.

Местные поймали загадочное существо, похожее на большую крысу и издающее странные звуки, в курятнике. Сейчас его судьба неизвестна.

Многие комментаторы сошлись на том, что хищник на видео — чупакабра. Это мифическое существо. По многочисленным легендам в российских сёлах и деревнях, оно убивает животных и высасывает их кровь.

Отметим, "чупакабру" "ловили" уже ни раз. Например, в Индии и в Ленинградской области.

Видео: Bash.dtp.official