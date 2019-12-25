Об этом рассказал глава региона Радий Хабиров.

В Башкирии могут демократизировать режим самоизоляции. Об этом сообщил глава региона Радий Хабиров журналистам "РИА Новостей". Чиновник заметил, что местные власти сохраняют режим самоизоляции для местного населения на следующую неделю. Он добавил, что режим "немного демократизируют". В настоящее время соответствующие изменения прорабатывают в правительстве республики. Глава региона попросил подчиненных провести "мозговой штурм" и найти решения по сложившейся ситуации.

Важный для нас момент - принять правильное умное решение. Надо определить, что работает, что нет. Режим самоизоляции с открытой датой прокомментировал Хабиров

Владимир Путин сделал нерабочим месяцем весь апрель. Президент страны добавил, что в каждом конкретном регионе власти будут принимать решения о том, какие учреждения и предприятия будут функционировать, а каким придется приостановить деятельность.

Напомним, что на данный момент в Башкирии лабораторно подтверждены 10 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Двоих пациентов уже выписали, еще восемь человек остаются в больницах.

В Башкирии наладили производство многоразовых медицинских масок.

Видео: Youtube/ Правительство Республики Башкортостан