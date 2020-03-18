В Башкирии наладили производство многоразовых медицинских масок

Производство масок будет осуществляться на базе швейных мастерских.

В Республике Башкортостан наладят выпуск многоразовых медицинских масок.

Сегодня утром, 18 марта, на брифинге Минздрава Республики Башкорстан было озвучено, что на территории Башкирии с сегодняшнего дня на базе швейных мастерских будут производиться многоразовые марлевые медицинские маски. Пользоваться такими масками так же как и одноразовыми, меняя каждые 2-3 часа, но дезинфицировать маски нужно будет самостоятельно.

После использования маску необходимо постирать в теплой воде с моющим средством, затем прокипятить 10-15 минут, после чего прогладить утюгом при температуре 100-120 градусов. В упаковках будет 3 штуки многоразовых масок. Реализовываться они будут через сеть государственных аптек.

В Башкирии на сегодняшний день не выявлено случаев заражения новым коронавирусом. Под наблюдением в стационарах находятся 48 человек, 8 из их дети.