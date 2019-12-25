В Башкирии у ребенка диагностировали коронавирус

По состоянию на 25 марта в регионе зафиксировано 4 случая заражения коронавирусом. Один из заболевших скрыл факт посещения страны ЕС.

В Башкирии из 4х больных коронавирусом 1 ребенок.

Ранее Piter.TV сообщал, что в стационарах Башкирии под наблюдением из-за коронавируса находится 6 детей. На утро, 25 марта, в регионе зафиксировано 4 случая заражения, из них 1 ребенок, сообщает местное издание UfaTime. Все четверо заболевших находятся в стационаре под строгим медицинским наблюдением. Им назначено лечение в соответствии с рекомендациями Минздрава.

Все 4 случая привозные. Один из заболевших скрыл факт поездки в страну ЕС, утверждая, что был в служебной командировке в Москве и заразился там.

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Состояние всех пациентов стабильное.