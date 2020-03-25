Стало известно, кто вторым заболел коронавирусом в Брянске

Сегодня, 25 марта, в Брянске зафиксирован второй случай инфицирования новым коронавирусом.

Сегодня, 25 марта, в Брянске зафиксирован второй случай заболевания новым коронавирусом.

Местное издание телеканала "Городской" сообщает, что вторым человеком в Брянске, у которого диагностирован вирус COVID-19, стала 70-летняя женщина. Инфицированная женщина уже находится в боксе инфекционной больницы, поэтому дальнейшее распространение вируса от этого человека полностью исключено. Пациентке оказывается необходимая медицинская помощь, состояние ее оценивается как удовлетворительное.

Первой заразившейся коронавирусом в Брянске стала молодая женщина, которая недавно вернулась из ОАЭ. Имели ли эти женщины контакты между собой до госпитализации, не уточняется.

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Видео: YouTube/CBC News: The National, VICE News