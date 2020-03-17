В Башкирии с подозрением на коронавирус в стационарах находится 6 детей

Всего в Республике под строгим медицинским наблюдением находится 41 человек, 6 из которых дети.

В Республике Башкортостан в стационарах под строгим медицинским наблюдением находится 6 детей и 35 взрослых.

Сегодня утром, 17 марта, Минздрав Республики Башкортостан на брифинге рассказал о ситуации с коронавирусом в регионе. По состоянию на 8 часов утра вторника в инфекционных больницах находится 41 человек, 6 из которых дети. Всем пациентам проводится необходимое лечение и диагностика. Состояние пациентов удовлетворительное.

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Видео: Минздрав Республика Башкортостан