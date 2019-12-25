Стало известно, кто заболел коронавирусом в Самарской области

В Самарской области на 16 марта зафиксировано 3 случая заболевания новым коронавирусом.

Администрация Правительства Самарской области рассказала о ситуации с коронавирусом в области.

В Администрации правительства Самарской области сообщают, что в регионе по состоянию на 16 марта зарегистрировано 3 случая вирусной инфекции COVID-19. Один из них в последнее время вернулся из Испании, двое из числа контактов этого человека. Все 3 случая в г. Тольятти. Заболевшие находятся в изолированных боксах и не представляют опасности населению. Их круг контактов установлен и взят под медицинское наблюдение. Состояние заболевших удовлетворительное.

Глава региона Дмитрий Азаров в обращении к гражданам сообщил, что в регионе вводится режим повышенной готовности.

В Самарской области с января 2020 года ведется работа по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. Проводится комплекс необходимых мероприятий, в том числе противоэпидемических и профилактических. Повышенное внимание уделяется контролю состояния граждан, приезжающих в регион посредством авиационного и железнодорожного транспорта. Все лица с симптомами острых респираторных инфекций (ОРВИ), прибывшие из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции, обследуются лабораторно на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, в том числе на новую коронавирусную инфекцию. Также всем прибывшим предписан режим самоизоляции на срок 14 дней. Администрация Самарской области

Дмитрий Азаров призвал граждан не поддаваться панике и с особой ответственностью отнестись к своему здоровью, соблюдать простые рекомендации врачей: мыть руки, не трогать лицо, обращаться в медучреждения при обнаружении у себя или близких первых признаков заболевания.

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