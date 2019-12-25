Радий Хабиров объяснил требования к празднованию Курбан-байрама в условиях распространения коронавируса.

Глава Башкирии рассказал об ограничениях при праздновании Курбан-байрама. Об этом руководитель региона сообщил во время оперативного совещания местного правительства. Радий Хабиров отметил, что в мечетях должны одновременно находиться не более сотни человек в целях избежания заражения коронавирусом. Также в мечетях на одного человека не должно приходиться менее четырех квадратных метров.

Учитывая санитарно-эпидемиологические правила, мы с нашими духовными лидерами провели консультации, как проводить Радий Хабиров, глава Башкирии

Напомним, что мусульманский праздник Курбан-байрам будет отмечаться 31 июля. Традиционно верующие собираются и проводят обряд жертвоприношения.

В Башкирии разрешили не носить перчатки.