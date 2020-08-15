Адвокат сообщил о задержании 22 активистов на горе Куштау в Башкирии

Задержанных завезли в автобус, их испачкали.

Адвокат Эмиль Галимов сообщил о задержании 22 активистов, которые выступают против разработки известняка на горе Куштау в Башкирии. Об этом пишет РБК.

Активисты были задержаны сотрудниками ОМОНа. Эмиль Галимов, адвокат

По его словам, задержанных завезли в автобус, их испачкали. Защитник рассказал, что активистов задерживались грубо.

Сейчас протестующих привезли в ОВД города Стерлитамака. Галимов отметил, что его не пускают в отдел к задержанным. В Росгвардии отметили, что сотрудники действовали исключительно в рамках закона и обеспечивали порядок. Спецсредства не применялись.

В управлении полиции от комментариев отказали.

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Видео: Telegram / Baza