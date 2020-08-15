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Лукашенко и Путин обсудили ситуацию в Белоруссии

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Детали общения неизвестны.

Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин обсудили ситуацию в Белоруссии. Об этом сообщает пресс-служба белорусской администрации Лукашенко.

Детали общения неизвестны.

Ранее Лукашенко заявил, что белорусские протесты угрожают России. По его мнению, стоит обратить внимание на то, как на белорусские протесты, которые длятся уже седьмой день, реагируют в России. Он считает, что "некоторые слишком умные россияне" начинают кричать о событиях в Белоруссии.

Видео: Telegram / Пул Первого

Теги: белоруссия, лукашенко, путин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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