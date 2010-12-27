КРТИ: движение по Большому проспекту В.О. откроют 30 апреля

По одной из полос автомобилисты смогут проехать уже весной.

К концу апреля рабочие завершат работы, закрывающие участок по Большому проспекту В.О. и дорога окажется доступной для автомобилистов. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры. Напомним, что сейчас строители строят на данной территории станцию метро "Горный институт". Мероприятия ведутся с лета 2014 года и завершатся осенью 2019-го.

Стоит отметить, что с 30 апреля будет открыта только одна полоса движения. Вторая станет доступна для движения с 20 октября.

Напомним, что Милонов предложил не эвакуировать машины зимой за неправильную парковку.

Фото: Piter.tv