Милонов предложил не эвакуировать машины зимой за неправильную парковку

Депутат обвинил снегопад, а не водителей в нарушениях правил парковки на улицах Петербурга.

Депутат Государственной думы Виталий Милонов внес предложение об отмене эвакуации неправильно припаркованных машин. Политик считает, что данную меру в течение зимнего периода можно не применять с оговоркой о том, что транспорт не будет мешать ни прохожим, ни проезжающим машинам.

Данная инициатива направлена в адрес руководителя МВД Владимиру Колокольцеву, а также в Смольный. В обращении спикер отметил, что снегопад мешает местным жителям осуществлять правильную парковку, поэтому меры воздействия на нарушителей могут быть ослаблены до выплаты штрафа.

Также Милонов добавил, что его предложение позволит разгрузить рабочий день сотрудников ГИБДД.

Фото: Piter.tv