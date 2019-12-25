Две трети петербуржцев высказались за продление продажи алкоголя на час

Против затеи высказались 33,3% горожан.

Депутат петербургского ЗакСа Денис Четырбок поделился промежуточными результатами опроса, запущенному по поводу продленного времени продажи алкоголя в магазинах города. Такую инициативу выдвинул сам Четырбок некоторое время назад, в Смольном идею поддержали, но заинтересовались мнением горожан.

Из 9709 петербуржцев 6002 (61,8%) проголосовали за то, чтобы спиртное продавали подольше. Против затеи высказались 3237 человек или 33,3%, не смогли принять ни одну из сторон по вопросу 470 человек или 4,8%. Как напомнил сам Четырбок, опрос он проводил в своем официальном сообществе "ВКонтакте" и на телеграм-канале.

Депутат выдвинул инициативу по нескольким причинам: чтобы уберечь горожан от некачественного алкоголя, который покупают в сомнительных торговых точках после 22.00, чтобы снизить теневой рынок и поддержать городскую экономику.

Ранее мы сообщали, что ЗакС одобрил документ об установлении ПЗЗ законом.

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