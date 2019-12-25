Смольный не против разрешить продажу алкоголя до 23:00

Но перед этим нужно спросить мнение горожан.

Александр Беглов не против увеличить время продажи алкоголя с 22:00 до 23:00, но только после обсуждения и в экспериментальном режиме. Об этом в ЗакСе сообщил заместитель председателя Юридического комитета Смольного Денис Хасаншин.

Нужно собрать все мнения. И, возможно, если мы придем к такому решению, ввести эти решения в экспериментальном режиме сроком на один год. Денис Хасаншин

Увеличить время продажи алкоголя на час предложил председатель Комитета по законодательству Денис Четырбок. На данный момент алкоголь в Петербурге продают с 11:00 до 22:00.

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