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Смольный не против разрешить продажу алкоголя до 23:00
Сегодня, 13:44
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nastya960

Смольный не против разрешить продажу алкоголя до 23:00

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Но перед этим нужно спросить мнение горожан.

Александр Беглов не против увеличить время продажи алкоголя с 22:00 до 23:00, но только после обсуждения и в экспериментальном режиме. Об этом в ЗакСе сообщил заместитель председателя Юридического комитета Смольного Денис Хасаншин.

Нужно собрать все мнения. И, возможно, если мы придем к такому решению, ввести эти решения в экспериментальном режиме сроком на один год.

Денис Хасаншин

Увеличить время продажи алкоголя на час предложил председатель Комитета по законодательству Денис Четырбок. На данный момент алкоголь в Петербурге продают с 11:00 до 22:00. 

Фото: pixabay

Теги: алкоголь, продажа
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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