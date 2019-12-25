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В Петербурге могут на час продлить время продажи алкоголя
Сегодня, 13:29
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nastya960

В Петербурге могут на час продлить время продажи алкоголя

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Такой режим могут ввести в качестве эксперимента.

В Петербурге продажу алкоголя могут продлить на час – до 23:00. Об этом 12 ноября "Фонтанке" рассказал глава комитета по законодательству Денис Четырбок.

Вопрос о продлении времени продажи планируют рассмотреть 13 ноября на заседании ЗакСа. Данное изменение хотят внести в качестве эксперимента в рамках борьбы с нелегальной продажей алкоголя, в том числе с "наливайками".Изменение изначально планируют ввести на полгода или год.

Есть основания полагать, что если появится дополнительный легальный час, то выбьется стул из-под нелегальных продавцов.

Денис Четырбок

Также это будет и борьба с контрафактным алкоголем, так как люди не будут покупать из-под прилавка, а пойду в магазин с лицензией на алкоголь.

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Фото: Piter.tv

Теги: алкоголь, денис четырбок, закс
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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