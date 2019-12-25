Пять спасающих от похмелья продуктов назвали врачи

Алкоголь приводит к обезвоживанию и дисбалансу электролитов, из-за этого могут быть головные боли, усталость.

Врач-патофизиолог Алена Парецкая и врач-невролог Евгений Мосин рассказали в беседе с "Комсомольской правдой" о продуктах, которые помогают избавиться от похмелья.

Яйца необходимы печени для расцепления токсина, который накапливается в организме при чрезмерном употреблении алкоголя. Яйца на завтрак могут помочь справиться с похмельем.

Алкоголь приводит к обезвоживанию и дисбалансу электролитов, из-за этого могут быть головные боли, усталость. Бороться с этим можно с помощью кокосовой воды, которая восполнит баланс электролитов.

С проблемами желудочно-кишечного тракта помогут справиться имбирь и содержащие электролит калия бананы. Имбирь будет эффективен при тошноте и рвоте, его следует нарезать и добавить в воду.

Сладкая газировка на основе лимона или лайма поможет быстрее вывести алкоголь из организма, также сок цитрусовых хорошо влияет на кишечник.

Ранее аркологи назвали самые "пьющие" профессии.

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