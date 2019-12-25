Наркологи назвали самые "пьющие" профессии

Нарколог также развеял миф, что самыми пьющими являются представители рабочих профессий.

По данным Росстата, злоупотребление алкоголем является непосредственной причиной примерно 3% смертей в России. Как сообщил News.ru нарколог и психиатр Игорь Лазарев, к излишнему потреблению алкоголя склонны работники, трудящиеся удаленно. Особенно это касается работников творческих профессий, если их обязанности не укладываются в жесткие рамки. И рядом с ними нет начальника, который не пустит на работу из-за запаха алкоголя.

Нарколог также развеял миф, что самыми пьющими являются представители рабочих профессий. На многих больших производствах могут не допустить к работе даже при подозрении на похмелье. Представители бытовой сферы услуг также отказываются от алкоголя, поскольку боятся потерять заказы из-за высокой конкуренции.

Врач психиатр-нарколог Алексей Магалиф рассказал, что чаще других алкоголь употребляют журналисты, врачи, военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов. Эти профессии связаны с высоким уровнем стресса, а алкоголь принимают для снятия нервного напряжения.

Магалиф заметил, что нет ничего плохого в бокале вина за ужином, но между умеренным потреблением алкоголя и алкоголизмом существует весьма тонкая грань. Нужно задуматься, что намечается проблема, когда появилась неудовлетворенность привычной дозой алкоголя.

Клинический психолог Валентин Денисов-Мельников добавил, что существует заблуждение, будто алкоголь снижает стресс. Однако, по его словам, это не так. На утро после принятия алкоголя наоборот у многих возникает больше страхов и тревог.

Ранее нарколог рассказал, как сильно выпивали петербуржцы в самоизоляции.

Фото: Piter.tv