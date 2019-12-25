Нарколог рассказал, как сильно выпивали петербуржцы в самоизоляции

Месяцы в самоизоляции не увеличили количество алкогольных психозов в Петербурге. Об этом во время пресс-конференции в ТАСС заявил главный врач Городской наркологической больницы Дмитрий Константинов.
На сегодняшний день на учебе в Петербурге состоят 18 тысяч 782 больных алкоголизмом. При этом показатель ниже, чем в среднем по России. И еще пару лет назад на учете состояли 38 тысяч петербуржцев.
Мы все ожидали повального пьянства в самоизоляции. Московские коллеги прогнозировали, что Петербург захлестнут психозы. Удивительно, но этого не произошло.
Дмитрий Константинов
По сравнению с 2019 годом, показатель алкогольных психозов уменьшился в 4 раза.
А как рассказала заведующая кафедрой психологии здоровья и отклоняющегося поведения СПбГУ Алла Шаболтас, женский и мужской алкоголизм равноценен. тут все зависит от организма, а не от пола.
В прошлом году был составлен рейтинг регионов по отсутствию у жителей вредных привычек.
Фото: pixabay
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