Составлен рейтинг регионов по отсутствию у жителей вредных привычек

Наименее подвержены влиянию пагубных привычек республики Северного Кавказа.

Названы регионы-лидеры по отсутствию у жителей вредных привычек. Об этом сообщили "РИА Новости". При анализе учитывалась смертность от отравлений, количество преступлений, связанных с употреблением наркотиков, спиртного или табачных изделий.

В Топ-пять вошли республики Северного Кавказа.В антирейтинге лидируют регионы Сибири, Крайнего Севера, Дальнего Востока. Максимальная приверженность вредным привычкам - в ЯНАО. К основным пагубным привычкам местного населения относят алкоголизм, курение и наркомания. Эксперты напомнили, что накопительный вред сказывается на социальной и экономической сферах жизни общества.

Ранее Piter.tv писал о том, что более половины россиян не хотят курить обычные сигареты при ограничении вейпов.

Фото: Pixabay.com

