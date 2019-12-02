Более половины россиян не хотят курить обычные сигареты при ограничении вейпов

Никотиносодержащую продукцию потребляют около трети опрошенных.

Более половины россиян (59 %) заявили, что не готовы вернуться к обычным сигаретам, если государство ограничит оборот электронных сигарет или вейпов. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на опрос ВЦИОМ.

Всероссийский опрос показал, что около трети респондентов (27 %) потребляют никотиносодержащую продукцию — сигареты, вейпы, сигары, системы доставки никотина. Сигареты и табак курят 21 % опрошенных, сигары популярны у 4 %, 2 % – используют только электронные сигареты, вейпы, устройства для нагревания табака и другое.

Ранее мы писали, что Минпромторг обсудит запрет детских сигарет и шампанского.