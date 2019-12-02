Минпромторг обсудит запрет детских сигарет и шампанского. Эксперты изучат вопрос совместно с представителями профильных ведомств и бизнесменами. Ранее Виталий Милонов предложил в Госдуме ввести ограничения на подобную продукцию. Об этом сообщили "РИА Новости".
Учитывая важность данного вопроса, а также с целью исключения возможных негативных последствий полагаем необходимым провести дополнительное обсуждение предложения по ограничению свободной розничной продажи
прокомментировал Денис Мантуров
По мнению депутата, сигареты и шампанское формируют в сознании ребенка неверное отношение к прообразам. Несовершеннолетние начинают лучше относиться к алкоголю и табачным изделиям в будущем. Однако в Минпромторге заметили, что для запрета необходимо получить данные социологов и другую аналитику.
Сейчас подобных исследований и доказательств необходимости законопроекта у ведомства нет. Для ограничений чиновники должны иметь данные о том, что проблему нельзя решить другим способом.
Ранее Piter.tv писал о том, что Милонов переживает, что в квартире Пушкина может открыться бордель.
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