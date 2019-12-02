Чиновники изучат влияние данных продуктов на отношение ребенка к взрослым напиткам и сигаретам.

Минпромторг обсудит запрет детских сигарет и шампанского. Эксперты изучат вопрос совместно с представителями профильных ведомств и бизнесменами. Ранее Виталий Милонов предложил в Госдуме ввести ограничения на подобную продукцию. Об этом сообщили "РИА Новости".

Учитывая важность данного вопроса, а также с целью исключения возможных негативных последствий полагаем необходимым провести дополнительное обсуждение предложения по ограничению свободной розничной продажи прокомментировал Денис Мантуров

По мнению депутата, сигареты и шампанское формируют в сознании ребенка неверное отношение к прообразам. Несовершеннолетние начинают лучше относиться к алкоголю и табачным изделиям в будущем. Однако в Минпромторге заметили, что для запрета необходимо получить данные социологов и другую аналитику.

Сейчас подобных исследований и доказательств необходимости законопроекта у ведомства нет. Для ограничений чиновники должны иметь данные о том, что проблему нельзя решить другим способом.

Ранее Piter.tv писал о том, что Милонов переживает, что в квартире Пушкина может открыться бордель.

