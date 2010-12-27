Милонов переживает, что в квартире Пушкина может открыться бордель

Депутат беспокоится, что квартира-достояние попадет в плохие руки.

Депутат Госдумы Виталий Милонов всерьез обеспокоился судьбой квартиры Пушкина в доме№32 по набережной Кутузова. Как стало известно Piter.TV, депутат предлагает петербургским властям выкупить квартиру.

Сейчас квартира находится в частных руках. Она ничем не защищена. Завтра её могут продать, заложить в банке под проценты, не выплатить кредит и она вообще уйдет… могут устроить бордель с проститутками. – беспокоится Милонов.

Депутат призывает обратить внимание на достояние Петербурга и сохранить такие важные места. Он уверен, что деньги на выкуп подобных квартир не так велики в городских масштабах.

О самой квартире, где несколько лет жил великий русский поэт, мы подробно рассказывали ранее.

Фото: vk.com/milonov