В Петербурге на продажу выставили квартиру Пушкина

За квартиру просят 55 миллионов рублей.

В Петербурге выставили на продажу 100-метровую квартиру, где Пушкин закончил работу над "Пиковой дамой" и "Капитанской дочкой", а также начал свою издательскую деятельность. Об этом сообщила пресс-служба компании MegaAgent.

Квартира находится в доме по адресу: Набережная Кутузова, дом 32. В этой квартире писатель прожил два года, с 1834 по 1836 год. Александр Сергеевич занимал весь второй этаж, но сейчас продаются только сто метров, где были кабинет и детская. В этом жилье Пушкин принимал Н. В. Гоголя, В. А. Жуковского и В. Ф. Одоевского и здесь же у него родился сын Григорий. Сейчас в квартире три жилые комнаты, два санузла.

Стоимость объекта составляет 55 млн рублей.

Летом в парке "Александрия" установили гигантскую посмертную маску Пушкина.

Фото: Квартирапушкина.рф

