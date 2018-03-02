В парке "Александрия" установили гигантскую посмертную маску Пушкина

Работы посвящена 220-летию со дня рождения поэта.

В Петергофе в парке "Александрия" на аллее у Готической капеллы появилась посмертная маска поэта Александра Пушкина.

Впервые в историческом пространстве расположилась работа современного скульптора – Григория Орехова. Он назвал свое произведение "Вечность" и посвятил его 220-летнему юбилею со дня рождения Пушкина. Эта скульптура интерпретирует посмертную маску поэта.

Я с детства жил и работал с отцом в мастерской. На стенах висели посмертные маски великих людей, использующиеся скульпторами как наглядное пособие. Маска Пушкина всегда производила на меня особое, другое впечатление. В цитате Жуковского описано то, что всегда ощущал я. Григорий Орехов



В начале июня в сквере на Савушкина участники марафона "Пушкин Non-stop" отведали любимый десерт поэта бланманже.

Фото: пресс-служба Петергофа