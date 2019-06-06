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В сквере на Савушкина участники марафона "Пушкин Non-stop" отведали любимый десерт поэта бланманже

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Марафон прошел в день 220-летия великого поэта Александра Сергеевича Пушкина.

В день 220-летия великого поэта Александра Сергеевича Пушкина, в мини-сквере на Савушкина прошел марафон "Пушкин Non-stop". На мероприятии герои пушкинских сказок проверили знания участников и угостили любимым десертом поэта бланманже.

Для марафона были изготовлены более ста пирожных, которые, по мнению краеведов, очень любил Александр Сергеевич. В финале также наградили победителей литературного конкурса и прочли отрывки из любимых произведений Пушкина.

Бланманже - холодный десерт, желе из миндального или коровьего молока, сахара и желатина.

Эксперты выяснили, что Петербург стал лучшим городом для путешествий по пушкинским местам.
Фото и видео: Piter.TV

Теги: пушкин, савушкина, сквер
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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