На втором месте находятся Псковская область и Крым.

Санкт-Петербург стал лучшим городом для путешествий по пушкинским местам. Об этом сообщает аналитическое агентство ТурСтат.

Опрос проводился в преддверии 220-летия со Дня рождения А.С. Пушкина. Санкт-Петербург, Псковская область и Крым - лучшие направления для путешествий по местам, связанным с жизнью и творчеством Александра Сергеевича Пушкина.

На первом месте – Петербург, за ним следуют Михайловское и Пушкинские горы в Псковской области, Гурзуф и Алупка в Ялте. В городе на Неве к пушкинским местам относятся Мемориальный музей-квартира А.С. Пушкина, Царскосельский лицей, Дом в Коломне на Фонтанке, Демутов трактир на Мойке, "Зеленая лампа" на проспекте Римского-Корсакова, Коллегия иностранных дел и Дом Лавалей на Английской набережной.

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