День рождения Пушкина: на Мойке,12 пройдёт вручение премии "Петрополь"

Бронзовые статуэтки вручат за достижения в области культуры и искусства.

В четверг, 6 июня в 18:00, в день рождения великого поэта Александра Сергеевича Пушкина, состоится ежегодная церемония вручения премии "Петрополь", присуждаемой за достижения в области культуры и искусства, за оригинальные проекты в этой сфере, а также за меценатскую помощь учреждениям культуры. Торжественная церемония состоится в концертном зале Всероссийского музея Пушкина на Мойке, 12.

Вручение премии состоится в юбилейный 20-й раз. Впервые "Петрополем" наградили деятелей искусства и культуры в 1999 году. Бронзовые статуэтки Ксении Блаженной и Фёдора Достоевского разработал художник Сергей Алимов.

В 2019 году награду получат Владимир Шинкарёв, Елена Санаева, Валерий Попов, Алексей Варламов, Елена Демидова и многие другие.

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Фото: официальный сайт администрации Санкт-Петербурга