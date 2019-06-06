За город на Неве свой голос отдали 29% респондентов.

Санкт-Петербург признан лучшим городом для путешествий на День России. Такие данные предоставило аналитическое агентство ТурСтат.

В этом году День России выпадает на середину недели, среда 12 июня будет выходным днем. Во всех городах России в этот день пройдут праздничные мероприятия, концерты и салюты.

В топ-10 вошли семь российских городов и курортов и три зарубежных города в Европе. За Петербург свой голос отдали 29% россиян, за Москву, Сочи и Калининград – по 13%

Рейтинг составлен по результатам интернет-опроса ко Дню России.

Видео: Piter.TV;. YouTube/ САМИ С РЮКЗАКАМИ