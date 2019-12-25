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ЗакС одобрил документ об установлении ПЗЗ законом
Сегодня, 16:21
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nadezhda_sib

ЗакС одобрил документ об установлении ПЗЗ законом

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Постановление отправится в Госдуму.

Депутаты Законодательного собрания Петербурга проголосовали за проект постановления, который позволит самим решать, кто из властей должен устанавливать правила землепользования и застройки. Инициативу передадут для рассмотрения на федеральном уровне.

Проект постановления был подготовлен парламентской комиссией по городскому хозяйству и комитет по законодательству. 

Как ранее отметил Борис Вишневский, такое право есть у всех городов, кроме Москвы, Петербурга и Севастополя. На данный момент ПЗЗ определяет исполнительная власть, законодательная власть хочет забрать себе полномочия. Это приводит к тому, что в городе появляются объекты с нарушениями. 

На прошлом заседании спикер ЗакСа заявил о том, что если бы не депутаты, то вся Петроградская сторона была бы застроена.

Фото: Piter.TV

 

Теги: закс, пзз
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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