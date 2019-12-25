Две шайбы Афанасьева помогли "Нэшвиллу" обыграть "Тампу"

Игра завершилась со счетом 6:2.

Две шайбы российского спортсмена Егора Афанасьева помогли "Нэшвиллу Предаторз" обыграть "Тампа-Бэй Лайтнинг". Товарищеский матч в рамках предсезонной серии Национальной хоккейной лиги завершился с результатом 6:2. По две шайбы со стороны клуба победителей забросили Филип Форсберг и Егор Афанасьев. По одной - Мэтт Дюшейн и Томми Новак.

Хозяева ледовой арены ответили гостям только дважды: за счет шайб Энтони Чирелли и Фредрика Классона. Россиянин Афанасьев кроме дубля отличился на встрече также результативной передачей. Спортсмена признали первой звездой игры. Его соотечественник и коллега по команде Яков Тренин передал один голевой пас.

За "Тампу" 30 минут 32 секунды на льду провел российский вратарь Амир Мифтахов. 21-летний уроженцу Казани удалось отразить 14 из 17 бросков по собственным воротам.

Шайба Радулова не спасла "Даллас" от поражения в товарищеском матче с "Флоридой".

Фото: Pixabay.com