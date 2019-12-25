Шайба Радулова не спасла "Даллас" от поражения в товарищеском матче с "Флоридой"

Игра завершилась со счетом 4:3.

Шайба российского нападающего Александра Радулова на 27 минуте не спасла "Даллас" от поражения в товарищеском матче с "Флоридой". По серии буллитов форвард не смог реализовать попытку забросить шайбу в ворота соперников. Встреча завершилась с результатом 4:3 в пользу "пантер".

Со стороны победителей заброшенными шайбами отметились на 4, 23, 60 минутах игры Мэйсон Марчмент, Логан Хутско и Серрон Ноэль. Последний спортсмен также стал автором победного буллита. Со стороны хозяев ледовой арены отметились кроме Радулова также на 33 и 35 минутах Джейсон Робертсон и Джейми Бенн.

Матчем завершился предсезонный сезон Национальной хоккейной лиги. Регулярный чемпионат начнется с 12 октября.

Три очка Свечникова помогли "Виннипегу" обыграть "Эдмонтон".

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