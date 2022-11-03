Две передачи Малкина не спасли "Питтсбург" от поражения "Баффало" в НХЛ

Игра закончилась со счетом 6:3.

Две передачи российского нападающего Евгения Малкина не спасли "Питтсбург" от поражения "Баффало" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Игра была проведена с результатом 6:3 (0:1, 1:1, 5:1) в пользу хозяев ледовой арены. В составе клуба победителей шайбы в ворота оппонентов забили на 47 и 60, 39, 44 и 51, 59 минутах спортсмены Виктор Олофссон (оформил дубль), Джон-Джейсон Петерка, Тэйдж Томпсон, Алекс Так и Кайл Окпосо. Им ответили на 7, 41, 26 минутах Джейсон Закер, Джейк Гюнтцель и Джош Арчибальд. Форвард из России помог коллегам по клубу на 7 и 41 минутах.

Напомним, что на текущий момент "Питтсбург" потерпел свое шестое поражение подряд в текущем чемпионате НХЛ, Евгений Малкин в 11 матчах забросил пять шайб в ворота соперников и отдал семь результативных передач.

Гол и передача Малкина не уберегли "Питтсбург" от пятого поражения подряд.

Фото и видео: YouTube / Pittsburgh Penguins