Гол и передача Малкина не уберегли "Питтсбург" от пятого поражения подряд

Игра закончилась со счетом 6:5.

Представители "Питтсбург Пингвинз" проиграли "Бостону Брюинз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Гости выиграли на ледовой арене с результатом 6:5 (2:1, 1:4, 2:0, 1:0). Решающий гол был забит спортсменами в овертайме. В основное время шайбы в ворота оппонентов отправили на 6, 14, 33, 53 и 59 минутах Чарли Койл, Якуб Лауко, Брэд Маршан, Павел Заха и Тейлор Холл. Автором шайбы в овертайме (на 64 минуте) стал защитник "Брюинз" Хампус Линдхольм. Со стороны проигравшего клуба отметились на 1, 22, 29, 32 и 32 минутах Сидни Кросби, российский нападающий Евгений Малкин, Джейсон Цукер, Брайан Раст и Рикард Ракелль.

Напомним, что форвард из России Евгений Малкин также записал на свой счет голевую передачу. Хоккеиста признали третьей звездой текущего матча НХЛ. За десять стартовых матчей турнира спортсмен набрал 10 очков (5 голов и 5 результативных передач). Сидни Кросби установил рекорд НХЛ по количеству голов на первых минутах игры.

Кузьменко и Михеев набрали по два очка в матче против "Питтсбурга".

Фото и видео: YouTube / Pittsburgh Penguins