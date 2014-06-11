Двадцать три сейва Самсонова помогли "Торонто" обыграть "Сан-Хосе"

Игра закончилась со счетом 3:1.

Двадцать три сейва российского голкипера Ильи Самсонова помогли "Торонто Мейпл Лифс" обыграть "Сан-Хосе Шаркс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась с результатом 3:1 (0:0, 1:1, 2:0) в пользу хозяев ледовой арены. В составе команды победителей шайбы в ворота соперников забросили на 25, 58 и 58 минутах встречи спортсмены Остон Мэттьюс, Пьер Энгвалль и Митчелл Марнер. От гостей из "Сан-Хосе" единственным голом на 28 минуте отметился Мэтт Ньето. Напомним, что вратарь Илья Самсонов провел свой первый матч в текущем сезоне НХЛ после 6 ноября, когда его объявили травмированным. В результате хоккеист отразил 23 броска из 24 по воротам клуба. Его признали второй звездой матча. Его соотечественники, форварды из "Шаркс" Евгений Свечников и Александр Барабанов не смогли набрать очков в противостоянии.

Хоккеист "Торонто" Марнер набрал очки в 18-м матче подряд в НХЛ.

Фото и видео: YouTube / SPORTSNET