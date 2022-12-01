Хоккеист "Торонто" Марнер набрал очки в 18-м матче подряд в НХЛ

Его результативная серия началась в конце октября.

Нападающий "Торонто" Митч Марнер добился уникального достижения в матчах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В игре против "Сан-Хосе" его команда одержала победу со счетом 3:1. Канадец отметился заброшенной шайбой. Его признали первой звездой встречи. Марнер набрал очки в 18-м матче подряд в НХЛ и повторил клубный рекорд по продолжительности результативной серии, которая началась в конце октября.

В нынешнем сезоне НХЛ Митч Марнер провел 24 матча, забросил восемь шайб и отдал 21 голевую передачу.

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Видео: YouTube / SPORTSNET