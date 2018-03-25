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Дубль Овечкина принес "Вашингтону" победу над "Ванкувером"

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На счету форварда 13 шайб в нынешнем сезоне НХЛ.

"Вашингтон" обыграл "Ванкувер" со счетом 5:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Роджерс-Арене" в Ванкувере.

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин стал первой звездой матча. Россиянин отметился дублем в первом периоде. Он также стал лучшим снайпером в истории турнира по голам на выезде.

В нынешнем сезоне НХЛ Александр Овечкин провел 24 матча, забросил 13 шайб и отдал 10 голевых передач.

Ранее мы сообщали, что гол и передача Свечникова принесли "Каролине" победу над "Питтсбургом".

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: александр овечкин, национальная хоккейная лига, хк ванкувер кэнакс, хк вашингтон кэпиталз
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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