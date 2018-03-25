Гол и передача Свечникова принесли "Каролине" победу над "Питтсбургом"

Россиянин стал третьей звездой матча.

"Каролина" обыграла "Питтсбург" в овертайме со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене" в Питтсбурге.

Нападающий "Каролины" Андрей Свечников был признал третьей звездой матча. Россиянин забросил вторую шайбу команды в конце второго периода. В овертайме с его передачи победный гол забил Бретт Песке.

В нынешнем сезоне НХЛ Андрей Свечников провел 23 матча, забросил 14 шайб и отдал 10 голевых передач.

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Видео: YouTube / SPORTSNET