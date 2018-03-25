Овечкин стал лучшим снайпером в истории НХЛ по количеству голов на выезде

Рекорд побит в матче "Вашингтон Кэпиталз" против "Ванкувер Кэнакс".

Российский нападающий и капитан команды "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин стал лучшим снайпером в истории Национальной хоккейной лиги по количеству голов на выездных встречах в рамках регулярных чемпионатов НХЛ. Свою решающую шайбу форвард забил на игре против "Ванкувер Кэнакс". Спортсмен отличился голами (оформил дубль) на 6 и 12-ой минуте ледового поединка. Таким образом Александр Овечкин забросил 403-ю шайбу в профессиональной карьере в гостевых матчах в регулярных чемпионатах НХЛ. По данному показателю он превзошел Уэйна Гретцки, у которого ранее было заявлено 402 забитых оппонентам шайб. Именно ему принадлежал рекорд лиги.

Напомним, что в общей сложности в своей карьере Овечкин забросил 793 шайбы в 1298 матчах. Рекордсменом НХЛ по голам остается Гретцки (894), второе место занимает Горди Хоу (801).

Шайба Панарина не помогла "Рейнджерс" уйти от поражения в матче с "Нью-Джерси".

Фото и видео: YouTube / SPORTSNET

