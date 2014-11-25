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Шайба Панарина не помогла "Рейнджерс" уйти от поражения в матче с "Нью-Джерси"

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Форвард набрал 25 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Рейнджерс" уступили "Нью-Джерси" со счетом 3:5 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке.

Нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин отметился заброшенной шайбой. Россиянин открыл счет в матче на 2-й минуте первого периода. По ходу встречи хозяева вели в счете 2:0, но в итоге упустили лидерство и потерпели поражение.

В нынешнем сезоне НХЛ Артемий Панарин провел 23 матча, забросил шесть шайб и отдал 19 голевых передач.

Ранее мы сообщали, что три очка Капризова помогли "Миннесоте" обыграть "Аризону".

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: артемий панарин, хк нью-джерси дэвилз, хк нью-йорк рейнджерс
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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