Три очка Капризова помогли "Миннесоте" обыграть "Аризону"

Нападающий набрал 27 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Миннесота" добилась победы над "Аризоной" со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на арене "Эксел Энерджи-центр" в Сент-Поле.

Форвард "Миннесоты" Кирилл Капризов был признан второй звездой матча. Россиянин открыл счет в первом периоде. Он также помог отличиться Сэму Стилу и Мэтту Болди.

В нынешнем сезоне НХЛ Кирилл Капризов провел 21 матч, забросил 13 шайб и отдал 14 голевых передач.

Ранее мы сообщали, что шайба Кузьменко принесла "Ванкуверу" победу в овертайме над "Сан-Хосе".

Видео: YouTube / SPORTSNET