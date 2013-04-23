Шайба Кузьменко принесла "Ванкуверу" победу в овертайме над "Сан-Хосе"

Россиянин был признан первой звездой матча.

"Ванкувер" обыграл "Сан-Хосе" в овертайме со счетом 5:4 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Эс-Эй-Пи Центр" в Сан-Хосе.

Нападающий "Ванкувера" Андрей Кузьменко стал первой звездой матча. Россиянин набрал два очка. В третьем периоде он помог отличиться Илье Михееву. В овертайме Кузьменко забросил победную шайбу в ворота хозяев.

В нынешнем сезоне НХЛ Андрей Кузьменко провел 21 матч, забросил 10 шайб и отдал 10 голевых передач.

Ранее мы сообщали, что гол и передача Кузьменко помогли "Ванкуверу" обыграть "Вегас".

Видео: YouTube / SPORTSNET