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Шайба Кузьменко принесла "Ванкуверу" победу в овертайме над "Сан-Хосе"

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Россиянин был признан первой звездой матча.

"Ванкувер" обыграл "Сан-Хосе" в овертайме со счетом 5:4 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Эс-Эй-Пи Центр" в Сан-Хосе.

Нападающий "Ванкувера" Андрей Кузьменко стал первой звездой матча. Россиянин набрал два очка. В третьем периоде он помог отличиться Илье Михееву. В овертайме Кузьменко забросил победную шайбу в ворота хозяев.

В нынешнем сезоне НХЛ Андрей Кузьменко провел 21 матч, забросил 10 шайб и отдал 10 голевых передач.

Ранее мы сообщали, что гол и передача Кузьменко помогли "Ванкуверу" обыграть "Вегас".

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: андрей кузьменко, национальная хоккейная лига, хк ванкувер кэнакс, хк сан-хосе шаркс
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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