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Гол и передача Кузьменко помогли "Ванкуверу" обыграть "Вегас"

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Россиянин набрал 18 очков в 20 матчах.

"Ванкувер" обыграл "Вегас" со счетом 5:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Ти-Мобайл Арене" в Парадайсе.

Нападающий "Ванкувера" Андрей Кузьменко набрал два очка по итогам матча. Россиянин помог отличиться Джею Ти Миллеру, а во втором периоде забросил четвертую шайбу в ворота хозяев.

В нынешнем сезоне НХЛ Андрей Кузьменко провел 20 матчей, забросил девять шайб и отдал девять голевых передач.

Ранее мы сообщали, что передача Панарина не помогла "Рейнджейс" уйти от поражения в матче с "Эдмонтоном".

Видео: YouTube / SPORTSNET

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Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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