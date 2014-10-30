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Передача Панарина не помогла "Рейнджейс" уйти от поражения в матче с "Эдмонтоном"

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Его команда уступила, ведя в счете 3:0.

"Рейнджерс" уступил "Эдмонтону" со счетом 3:4 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке.

Нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин отметился голевой передачей. Россиянин помог отличиться Крису Крайдеру. Хозяева вели по ходу встречи 3:0, однако пропустили четыре шайбы в третьем периоде.

В нынешнем сезоне НХЛ Артемий Панарин провел 22 матча, забросил пять шайб и отдал 19 голевых передач.

Ранее гол и передача Тарасенко принесли "Сент-Луису" победу над "Флоридо" в овертайме.

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: артемий панарин, национальная хоккейная лига, хк нью-йорк рейнджерс, хк эдмонтон ойлерз
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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