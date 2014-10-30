Передача Панарина не помогла "Рейнджейс" уйти от поражения в матче с "Эдмонтоном"

Его команда уступила, ведя в счете 3:0.

"Рейнджерс" уступил "Эдмонтону" со счетом 3:4 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке.

Нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин отметился голевой передачей. Россиянин помог отличиться Крису Крайдеру. Хозяева вели по ходу встречи 3:0, однако пропустили четыре шайбы в третьем периоде.

В нынешнем сезоне НХЛ Артемий Панарин провел 22 матча, забросил пять шайб и отдал 19 голевых передач.

Ранее гол и передача Тарасенко принесли "Сент-Луису" победу над "Флоридо" в овертайме.

Видео: YouTube / SPORTSNET