Командование США не согласовало действия с военными из РФ в Эль-Хасеке.

Два вертолета ВС США следили за российскими военными в Сирии. Об этом сообщили журналисты из "Русской весны". По данным СМИ, Вашингтон устроил провокацию с участием ударных бортов AH-64 Apache. Экипажи сопровождали патруль из РФ, когда тот инспектировал территорию провинции Эль-Хасеке. Местные журналисты отметили, что подобное поведение американцев нарушает заключенные ранее соглашения о взаимодействии сторон в стране.

В издании отмечается, что командование США не торопится координировать собственные действия с российскими военными. Ранее соответствующие договоренности были достигнуты между сторонами. В СМИ читают, что поведение Вашингтона в Сирии может привести к человеческим жертвам, за которые СШа не понесут юридической ответственности.

Международная коалиция опровергла сообщения о падении вертолета США в Сирии.

Видео: YouTube / WarLeaks - Military Blog