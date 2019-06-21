Международная коалиция опровергла сообщения о падении вертолета США в Сирии

Телеканал Al Arabiya со ссылкой на собственные источники опроверг данные SANA.

Международная антитеррористическая коалиция, которая управляется представителями США в Ираке и Сирии, опровергла сообщения о падении вертолета США в Сирии. Об этом сообщил местный телеканал Al Arabiya. Военные заявили, что американский борт не терпел крушение на северо-востоке страны, как ранее об этом заявили журналисты из агентства SANA.

Напомним, что ранее в государственном издании SANA заявили о том, американский вертолет упал около населенного пункта Телль Хаддад, расположенного в провинции Эль-Хасеке. На место были стянуты силы США, включая бронетранспортеры. Территорию оцепили военнослужащие. Подробностей инцидента источник информации не привел.

В центре Багдада произошел взрыв.