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Международная коалиция опровергла сообщения о падении вертолета США в Сирии
Сегодня, 13:41
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lesjasap

Международная коалиция опровергла сообщения о падении вертолета США в Сирии

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Телеканал Al Arabiya со ссылкой на собственные источники опроверг данные SANA.

Международная антитеррористическая коалиция, которая управляется представителями США в Ираке и Сирии, опровергла сообщения о падении вертолета США в Сирии. Об этом сообщил местный телеканал Al Arabiya. Военные заявили, что американский борт не терпел крушение на северо-востоке страны, как ранее об этом заявили журналисты из агентства SANA.

Напомним, что ранее в государственном издании SANA заявили о том, американский вертолет упал около населенного пункта Телль Хаддад, расположенного в провинции Эль-Хасеке. На место были стянуты силы США, включая бронетранспортеры. Территорию оцепили военнослужащие. Подробностей инцидента источник информации не привел.

В центре Багдада произошел взрыв.

Теги: международная коалиция, падение вертолета
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости Сирии,

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