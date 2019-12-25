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Американский военный вертолет разбился в Сирии
Сегодня, 13:00
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lesjasap

Американский военный вертолет разбился в Сирии

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Место оцеплено американскими бронетранспортерами.

Американский военный вертолет разбился в Сирии. Об этом сообщили местные журналисты из государственного агентства SANA. По данным СМИ, трагедия произошла на территории деревни Тель-Хаддад в районе Ярубии в провинции Эль-Хасеке.

Вертолет оккупационных сил США разбился в деревне Тель-Хаддад в районе Ярубии

сообщение SANA

На данный момент известно, что место происшествия оцеплено американскими военнослужащими. К локации доставлена бронетехника. Там замечены бронетранспортеры. Устанавливаются причины и обстоятельства инцидента.

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Теги: вертолёт, тель-хаддад, хасеке
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости Сирии,

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