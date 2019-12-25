Место оцеплено американскими бронетранспортерами.

Американский военный вертолет разбился в Сирии. Об этом сообщили местные журналисты из государственного агентства SANA. По данным СМИ, трагедия произошла на территории деревни Тель-Хаддад в районе Ярубии в провинции Эль-Хасеке.

Вертолет оккупационных сил США разбился в деревне Тель-Хаддад в районе Ярубии сообщение SANA

На данный момент известно, что место происшествия оцеплено американскими военнослужащими. К локации доставлена бронетехника. Там замечены бронетранспортеры. Устанавливаются причины и обстоятельства инцидента.

Турецкие военные обстреляли поселения в сирийской провинции Ракка.