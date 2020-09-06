По предварительной информации пострадали дома мирных жителей в поселках Казаали, Бир-Ара и Крунфуль.

Турецкие военные обстреляли поселения в сирийской провинции Ракка. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на электронную версию сирийской газеты Al Watan.

Газета сообщает, что по пограничным селениям, расположенным в окрестностях города Телль-Абъяд ведется артиллерийский обстрел. Кроме того, армии ведут огонь на севере соседней провинции Хасеке. Там идут перестрелки между войсками Турции и отрядами СДС. Это привело к перемещению мирных граждан из Дербасии и Амуды в город Камышлы. Al Watan утверждает, что солдаты протурецких формирований терроризируют население поселка Абу-Расейн. Вчера, 5 сентября, они взяли в заложники шесть граждан и увели в неизвестном направлении.

Ранее мы сообщили, что Турция перебрасывает танки к границе с Грецией.

Видео: Youtube/VOA News